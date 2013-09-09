أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبير دولى يطالب بتوجيه 5 مليارات جنيه لمحو الأمية لخطرها على المستقبل

Google+ Print
خبير دولى يطالب بتوجيه 5 مليارات جنيه لمحو الأمية لخطرها على المستقبل خبير دولى يطالب بتوجيه 5 مليارات جنيه لمحو الأمية لخطرها على المستقبل

قال الدكتور صبرى الشبراوى خبير الإدارة الدولى، إننا ننفق على البحث العلمى فى 0.2٪ من الدخل القومى، مشددا على ضرورة توجيه 5 مليارات جنيه إلى محو الأمية لأنها خطر على مستقبل مصر، والمرأة الأمية لا تنهض بأمة.

وأشار شبراوى فى تصريحات خاصة على هامش فاعليات احتفال المجلس القومى للمرأة باليوم العالمى لمحو الأمية المنعقدة أمس الأحد، أنه لابد من توجيه الدعم المالى للحد من الفقر، كما فعلت البرازيل تحت شعار الدعم العائلى النقدى، بأن نعطى خمسة ملايين أسرة ألف جنيه شهرياً تحت إشراف مشرفين اجتماعيين بدلاً من الإعانة النقدية ليعلموا أبناءهم ويشعروا بالكرامة التى قامت من أجلها الثورة.. ومن هنا تبدأ حلول المشاكل المتمثلة فى التعليم والبحث العلمى ومحو الأمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة