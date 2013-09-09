خبير دولى يطالب بتوجيه 5 مليارات جنيه لمحو الأمية لخطرها على المستقبل

قال الدكتور صبرى الشبراوى خبير الإدارة الدولى، إننا ننفق على البحث العلمى فى مصر 0.2٪ من الدخل القومى، مشددا على ضرورة توجيه 5 مليارات جنيه إلى محو الأمية لأنها خطر على مستقبل مصر، والمرأة الأمية لا تنهض بأمة.

وأشار شبراوى فى تصريحات خاصة على هامش فاعليات احتفال المجلس القومى للمرأة باليوم العالمى لمحو الأمية المنعقدة أمس الأحد، أنه لابد من توجيه الدعم المالى للحد من الفقر، كما فعلت البرازيل تحت شعار الدعم العائلى النقدى، بأن نعطى خمسة ملايين أسرة ألف جنيه شهرياً تحت إشراف مشرفين اجتماعيين بدلاً من الإعانة النقدية ليعلموا أبناءهم ويشعروا بالكرامة التى قامت من أجلها الثورة.. ومن هنا تبدأ حلول المشاكل المتمثلة فى التعليم والبحث العلمى ومحو الأمية.