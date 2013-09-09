مصر تنتظر اقتسام الإنتاج مع شركة السكرى للذهب قبل نهاية العام

قال الدكتور مسعد هاشم، رئيس الهئية العامة للثروة المعدنية، إن إدارة متابعة الشركات بالهيئة تقوم حاليا بمراجعة كشوف الاسترداد بشركة السكرى تمهيدى للاقتسام الانتاج وحصول مصر على حصتها بما يستهدف دعم الاقتصاد المصرى، وتمويل الخزانة العامة للدولة.

وقال هاشم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن الشركة قامت بإعطاء الحكومة جزءا من حصتها لمساندة الاقتصاد المصرى، حيث تم توفير نحو 8.2 ملايين دولار للخزانة العامة للدول خلال فبرايا 2013، لافتا إلى أنه جارى مراجعة الحسابات، والتى من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية العام الجارى.

من جانبه، قال المهندس يوسف الراجحى، مدير عام شركة الفرعونية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عمليات الإنتاج مستمرة ولا توجد أية عقبات حاليا، لافتا إلى أن الاستثمارات فى السكرى تتم تبعا للخطة الموضوعة وهى فى زيادة طبيعية، حيث من المستهدف ضخ ما يزيد على 250 مليون دولار حتى نهاية العام الحالى، لترتفع الاستثمارات الإجمالية التى تم ضخها بمنجم السكرى من 750 مليون دولار حاليا إلى ما يزيد على مليار دولار نهاية 2013.