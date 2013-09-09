«العناية بالمساجد» في الشؤون الإسلامية

أحمد الجبيلي (صامطة)

نظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بجازان، لقاء الخطباء وأئمة المساجد الرابع بعنوان «توجيهات عامة للأئمة والخطباء»، وذلك في مقر المعهد العلمي بمحافظة صامطة ضمن برنامج العناية بالمساجد ومنسوبيها بحضور الشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي عضو اللجنة الشرعية الفرعية بالبرنامج عضو هيئة التدريس بجامعة جازان، ومدير برنامج العناية بالمساجد بجازان الشيخ عنتر الحازمي. وبدأ اللقاء بالقرآن الكريم رتله الشيخ حسن فقيهي ثم كلمة لمدير البرنامج الشيخ عنتر الحازمي رحب فيها بالحضور واستعرض فيها جهود الوزارة والقائمين عليها في العناية بالمساجد ومنسوبيها في ظل دعم حكومتنا الرشيدة لبيوت الله والعناية بها ثم بمتابعة وإشراف مباشر من مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ سعد بن حسين النماسي. بعد ذلك بدأ اللقاء بمحاضرة للشيخ الدكتور حسين بن علي الحربي تناول من خلالها توجيهات مهمة للأئمة والخطباء وتذكيرهم بالمسؤولية العظمى والأمانة الكبرى تجاه دينهم ووطنهم ومجتمعهم وفي نهاية اللقاء تم استعراض أسئلة ومداخلات الأئمة والإجابة عليها. الجدير بالذكر بأن هذا اللقاء حظي بحضور كثير وتفاعل كبير من الأئمة مما أسهم في نجاح اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الناجحة السابقة.