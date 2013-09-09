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طلاب «الفكرية» محرومون من التعليم

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طلاب «الفكرية» محرومون من التعليم طلاب «الفكرية» محرومون من التعليم

 محمد الكادومي (جازان)

تحفظ عدد من أولياء أمور طلاب معهد التربية الفكرية بجازان من إرسال أبنائهم إلى المعهد، لنقل مقره إلى إسكان التنموي في الحصمة شرق جازان (65 كلم تقريبا).وأفاد لـ«عكاظ» ولي أمر الطالب عزي محمد عزي أنه منع ابنه من الذهاب إلى مقر المعهد الجديد في إسكان الحصمة والذي يبعد أكثر من 65 كلم بسبب وضع طفله الصحي والذي يعاني من إعاقة فكرية ونوبات بالتشنج ويحتاج أن يكون قريبا من المنزل، كون المقر القديم لا يبعد سوى أمتار قليلة.فيما أشار أحمد محمد إلى أن قرار نقل معهد التربية الفكرية من وسط مدينة جازان إلى إسكان الحصمة غير مناسب ــ على حد قوله ــ خاصة أن معظم طلاب المعهد من جازان، وبعض حالاتهم تعاني من نوبات مرضية يصعب التعامل معها إلا بحضور أهل المريض أو فريق طبي.في المقابل، أوضح مدير التربية والتعليم بمنطقة جازان محمد الحارثي أنه توجد دراسة لفتح صفوف دراسية لطلاب معهد التربية الفكرية في مدرستين داخل جازان.

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