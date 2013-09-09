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هيئة المهندسين تدشن فرعا لخدمات المنطقة

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هيئة المهندسين تدشن فرعا لخدمات المنطقة هيئة المهندسين تدشن فرعا لخدمات المنطقة

 عبدالله مشهور (جازان)

أعرب المهندس عمر الشيخ رئيس فرع الهيئة للمهندسين في جازان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لما يقدمه من دعم للمهندسين ومتابعته الدائمة لما من شأنه تطوير المنطقة والرقي بها في شتى المجالات.جاء ذلك خلال اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين افتتاح فرع لها في منطقة جازان، يضم مجلس إدارة يتكون من المهندس عمر الشيخ رئيسا، والمهندس علي ساحلي نائبا للرئيس وعضوية كل من المهندسين علي مغلس وبندر جبر وموسى معبر وعبده قطر والدكتور حسن جعبور.وبين الشيخ أن الفرع سيقدم كل ما يحتاجه المهندسون في المنطقة من خدمات مهنية وتدريبية مستقبلا والعمل على تطوير مهنة الهندسة في المنطقة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص مما ينعكس على ما تشهده جازان من مشروعات تنموية وعمرانية كبيرة مقدما شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس حمد الشقاوي وأمين عام الهيئة الدكتور غازي العباسي على اهتمامهما بافتتاح الفرع ودعمهما الدائم له.

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