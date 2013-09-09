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تعثر المشاريع على طاولة بلدي القفل

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تعثر المشاريع على طاولة بلدي القفل تعثر المشاريع على طاولة بلدي القفل

 عبده علواني (القفل)

ناقش المجلس البلدي بمركز القفل في اجتماعه يوم أمس الأول برئاسة رئيس المجلس وكافة الأعضاء، سير أعمال المشاريع الجاري تنفيذها ومنها السفلتة والتحسين في قرى مركز القفل، وما خلفته الأمطار والسيول والمستنقعات من انهيارات في بعض الطرقات والعمل على إصلاحها في أسرع وقت. وطالب عضو المجلس عطية عواجي بتنفيذ مشاريع قرى الراحة وأم التراب التي تم اعتمادها في الميزانية السابقة. فيما أبدى رئيس البلدية المهندس هزاع أبوطالب استعداده لمتابعة تلك المشاريع والعمل على تنفيذها ومخاطبة المقاولين لإيصال الخدمات لكافة قرى المركز. وناقش عضوا المجلس محمد حفاش وعلي يعقوب إمكانية تحسين مدخل اللقية وقرى المركز والاهتمام بالإنارة وإصلاح الفوانيس التي أتلفتها الأمطار والصواعق الرعدية، وإقامة ورشة عمل لكافة الأعضاء ورؤساء أقسام البلدية والاستفادة من خبرات عضو المجلس البلدي السابق بمحافظة صامطة محمد أبو عقيل.

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