البدء في إزالة 1250 عقاراً في «النكاسة»

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

تواصل أمانة العاصمة المقدسة سعيها نحو تطبيق مشروع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، بدخول المعدات والآليات الثقيلة حي (النكاسة) الذي دخل ضمن الأحياء المزالة، حيث بدأت في أعمال الإزالة لأكثر من 1250 مبنى وعقارا، وذلك ضمن تطوير المناطق والأحياء العشوائية في مكة المكرمة.وقد جاء اختيار أمانة العاصمة المقدسة لخمسة أحياء في مكة المكرمة لتكون النواة الأولى لتطوير المناطق العشوائية؛ وهي حي جبل الشراشف بمشروع جبل عمر (2) وتمتد من مشروع جبل عمر جنوبا إلى (دحلة الرشد)، وكذلك الجزء الذي يمتد من دحلة الرشد إلى الطريق الدائري الثاني والجزء الذي يمتد من الدائري الثاني إلى الدائري الثالث وهو ما يسمى بحي الخالدية خلف قصر الزمردة وحي الزهور الذي يقع جنوب الطريق الدائري الثالث، وحي الكدوة وهو الذي يقع ما بين الدائري الثاني إلى شارع الفرقان وحي قوز النكاسة الذي يبدأ من شارع الفرقان وينتهي بطريق الدائري الثالث. كما تضمن خطط الأمانة لتطوير المناطق العشوائية أربعة محاور؛ منها طريق الملك عبدالعزيز وهو المحور الغربي الذي يمتد من جبل عمر شرقا إلى طريق مكة ــ جدة السريع غربا، والمحور الشمالي وهو ما يسمى بمحور الحرمين ويبدأ من مسجد السيدة عائشة بالتنعيم وينتهي عند الحلقة القديمة بجرول.كما يجرى العمل على ثلاثة مشاريع عبارة عن مخارج الأنفاق في منطقة جبل دفان بالحجون ودحلة حرب في جرول وأمام الحلقة القديمة بجرول ومخرج في ريع الرسام قبل القبة، إضافة إلى مشروع محطة الخدمات المركزية وتقع بحي البيبان، ويجري العمل حاليا في مشروع الطريق الدائري الثالث في الجزء الذي يبدأ من خلف سوق الحجاز وينتهي عند مسجد السيدة عائشة وستتم إزالة ما يقارب من 600 عقار لصالح المشروع، كما يجري العمل في الضلع الغربي للطريق الدائري الثاني الذي يبدأ من البيبان ويستمر إلى قوز النكاسة وسوف يبدأ الهدم والإزالة للعقارات البالغ عددها 1250 عقارا تقريبا، كما يجري العمل في مشروع طريق الملك عبدالعزيز ومشروع جبل عمر، كما بدئ العمل في تنفيذ محطة مشروع قطار الحرمين الشريفين عند تلاقي الطريق الدائري الثالث مع ميدان الدوارق منطقة منتزه الحكير.وتواصل أمانة العاصمة المقدسة الإشراف على تنفيذ مشاريع الطريق الدائري الرابع الذي يربط ما بين المشاعر المقدسة وجسر الملك فيصل بمزدلفة مع طريق مكة ــ جدة السريع والجزء الذي يربط ما بين جسر الملك فيصل ببطحاء قريش والجزء الآخر وهو تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الليث وكذلك تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق جدة ــ مكة السريع وتقاطع طريق مكة المكرمة السريع مع طريق العكيشية، وبذلك يتم اكتمال الطريق الدائري الرابع.وتشهد مكة المكرمة حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي وجه بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة.الجدير بالذكر أن هذا المشروع سيقضي على مجموعة من المدارس الحكومية في النكاسة، في حين لفت مدير عام التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة حامد السلمي إلى وجود تنسيق مشترك مع إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة للبحث عن بدائل.تاريخيا، اختلفت روايات أهل مكة المكرمة حول سبب تسمية حي (قوز النكاسة) بهذا الاسم، فمنهم من غاص في ذكريات الماضي مستحضرا قصة عن أن عمال النظافة كانوا يحملون النفايات في العربات (الكارو) ويذهبون بها إلى ذلك (القوز) حيث ينكسون عرباتهم على قمته ليخرجوا ما حملته عرباتهم من مخلفات، في حين ذهب آخرون إلى أن ألسنة العامة لاكت المسمى الأصلي وحورته لتشتق منه المسمى المتداول حاليا، مشيرين إلى أن (قوز المكاسة) هو الاسم الأصلي للحي.