نتطلع لأرقى الخدمات في مكتبة الحرم

زار إدارة الأمن والسلامة .. السديس:

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

زار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس مكتبة الحرم المكي الشريف ومركز البحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور فهد بن جبير السفياني.وقد اطلع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الخدمات التي تقدمها المكتبة وآلية تزويدها بالكتب، والخدمات العلمية التقنية التي تقدمها المكتبة والمكتبة الرقمية، وقد تحاور مع بعض زوار المكتبة، حاثاً في ذات الوقت القائمين على مكتبة المسجد الحرام تقديم أرقى الخدمات وتزويد المكتبة ومركز البحث العلمي بكل جديد ومفيد، وتسهيل كافة الخدمات للباحثين والقراء.كما ناقش اللقاء عددا من الموضوعات التي تهم أداء المكتبة والمراكز ورسالتهم العلمية والتوجيهية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.كما قام الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس بزيارة إلى إدارة الأمن والسلامة وكان في استقباله مدير إدارة الأمن والسلامة بالمسجد الحرام صالح الزهراني، حيث اطلع على سير العمل. وحث السديس منسوبي الإدارة على متابعة تقديم أرقى الخدمات ومعالجة أي قصور إن وجد، كما أكد على حسن التعامل مع الزملاء والحرص على حماية المنشأة التابعة للرئاسة وتعزيز سبل الأمن والسلامة والرقي بأمورها. وعبر الرئيس العام عن سعادته وسروره بما شاهده.