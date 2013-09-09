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"مصر الخير" تختبر 100 طالب للالتحاق بقسم البتروكيماويات بالسويس

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"مصر الخير" تختبر 100 طالب للالتحاق بقسم البتروكيماويات بالسويس "مصر الخير" تختبر 100 طالب للالتحاق بقسم البتروكيماويات بالسويس

أقامت مؤسسة الخير بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالسويس أمس، لجنة لاختبار 100 طالب متقدمين للالتحاق بقسم البتروكيماويات، والذى تم افتتاحه لأول مرة على مستوى الجمهورية بالسويس، لتأهيل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالشركات الخاصة بالبتروكيماويات.

قال أيمن فهمى المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن الطلاب المقدمين من بينهم 83 طالبا من السويس و17 من محافظات مجاورة، وتم تشكيل لجنة لاختبار الطلاب بمدرسة الصناعات الفنية المتقدمة، وتم تشكيل لجنة تتكون من "السعيد شومان مدير التعليم – محمد سعيد مدير التعليم الصناعى – محمد عزب التعليم الفنى – علاء عمر موجه عام مركبات – وفاء عبد التواب موجه عام كهرباء – محمود الببلاوى مستشار المشروع".

وأضاف فهمى أن النتائج ستعلن خلال الأيام على موقع وزارة التربية والتعليم.

كان علاء الدين رئيس الجهاز التنفييذى لمؤسسة مصر الخير، سبق وعقد لقاء مع محافظ السويس السابق فى 22 يناير الماضى، وتم الاتفاق على عمل 2 مدرسة على أعلى مستوى مهارة فى التجمعات السكنية المزدحمة بالسويس، بالإضافة إلى إكساب المهارات لمدرستى السويس البحرية والفنية الثانوية الصناعية، وإدخال قسم البتروكيماويات إلى مدرسة الصنايع، وبناء مدرسة لذلك، وذلك ضمن مشروع معهد اللوجستيات بالتعاون مع الأكاديمية العربية ومؤسسة مصر الخير.

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مصر 365

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