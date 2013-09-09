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جامعة دمياط تنظم دورة لغة إنجليزية للباحثين التربويين

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جامعة دمياط تنظم دورة لغة إنجليزية للباحثين التربويين جامعة دمياط تنظم دورة لغة إنجليزية للباحثين التربويين

يعلن مركز الخدمة العامة بكلية التربية عن تقديم دورة لطلاب الدراسات العليا بعنوان "اللغة الإنجليزية للباحث التربوى"، وتستهدف هذه الدورة تزويد الدارس بالمصطلحات العلمية المهمة فى مجال تخصصه والمراجع والمصادر العلمية الحديثة، والمواقع المتخصصة على الشبكة الدولية للمعلومات. و الموضوعات الجديدة فى مجال تخصصه، والمجالات البحثية الحديثة.

كما تؤهل هذه الدورة الطلاب المتقدمين للدبلوم الخاص لاختبار القبول باللغة الإنجليزية التحريرى والشفوى.

وستنظم هذه الدورة بالتعاون مع الأقسام التربوية بالكلية، ويمنح الدارس شهادة فى نهايتها بعد اجتيازه للاختبار.

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