تقرير حقوقى: ثلث الأسيرات الفلسطينيات بسجون الاحتلال يتعرضن لإهمال طبى

كشف مركز حقوقى فلسطينى معنى بشئون المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلى، عن تعرض الأسيرات الفلسطينيات لسياسة إهمال طبى متعمد تنتهجها إدارة سجن هشارون "بمدينة حيفا " بحقهن.

وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات- فى تقرير صادر اليوم- أن ثلث الأسيرات الفلسطينيات فى معتقلات الاحتلال يعانين من أمراض مختلفة، وأوضاع صحية صعبة، دون أن يقدم لهن العلاج المناسب.

وحذر المركز من خطر حقيقى على حياة الأسيرات نتيجة الإهمال الطبى، الذى يهدد صحتهن بمزيد من التدهور، مؤكدا أن الاحتلال يحتجز 12 أسيرة فلسطينية فى سجن "هشارون" فى ظل ظروف إنسانية صعبة، تتمثل بحرمانهن من حقوقهن الأساسية، وعدم توفير الحد الأدنى من سبل الحياة الكريمة لهن، مشيراً إلى أن أكثر أوجه المعاناة التى تتعرض لها الأسيرات، هى سياسة الإهمال الطبى المتعمد بحق المريضات منهن.

وأشار المركز إلى وجود أربع أسيرات يعانين ظروفاً صحية سيئة فى معتقلات الاحتلال، مضيفا أن إدارة السجن تستهتر بحياتهن عبر إهمال أوضاعهن وعدم تقديم العلاج المناسب لهن.