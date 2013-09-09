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ندوة توعوية عن الآفات بالبيوت المحمية

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ندوة توعوية عن الآفات بالبيوت المحمية ندوة توعوية عن الآفات بالبيوت المحمية

 سعود الخزيم (المزاحمية)

ينظم فرع الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض ممثلا بفرع الزراعة بمحافظة المزاحمية يوم الأحد 23 ذي القعدة الساعة العاشرة صباحا ندوة توعوية بعنوان (الآفات والأمراض التي تصيب الخضار بالبيوت المحمية) وذلك بقاعة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمزاحمية. وأوضح مدير فرع الزراعة بمحافظة المزاحمية محسن بن ضيف الله المطرفي أن هذه الندوة تهدف لإرشاد مزارعي البيوت المحمية بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة لها وتعريفهم بهذه الآفات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين المزارعين أصحاب المحميات، مشيرا إلى أنها ستتناول عدة محاور للتعريف بالمحميات ووضعها في مزارع المحافظة والمراكز والهجر التابعة لها. وبين المطرفي أن إقامة مثل هذه الندوات تهدف إلى توعية المزارعين بكيفية مكافحة الآفات الزراعية بالمحميات، داعيا جميع المزارعين وأصحاب المحميات بالمزاحمية والمراكز والهجر التابعة لها بحضور الندوة.

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