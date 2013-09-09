الكشافة تعزز العمل التطوعي وخدمة ضيوف الرحمن في الحج

عكاظ (الرياض)
أكد الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي أن الجمعية تسعى مع الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام لتحقيق النجاح في مهامها، وإظهار الدور المنير الذي تسلكه الجمعية بصفة عامة والكشاف السعودي بصفة خاصة أمام ضيوف الرحمن الذين قدموا من شتى بقاع الأرض.وبين خلال لقائه أمس بقادة الفرق الكشفية المشاركة في الدورة التخصصية لقادة الفرق المشاركة في الحج بمكة المكرمة أن الجمعية تعمل من خلال معسكرات الخدمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المنافذ البرية والجوية ومدن الحجاج على غرس روح التطوع وحب العمل وخدمة الآخرين في نفوس الكشافين والجوالة، ولتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام.وعرض الدكتور الحربي المجهودات والخطط التطويرية التي قامت بها الجمعية للاستعداد لهذا الموسم الذي بدأت الاستعدادات له منذ نهاية الحج الماضي.يذكر أن الدورة بدأت أعمالها يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل وقدمت فيها العديد من المحاضرات والجلسات التدريبية النظرية والعملية في المسح الميداني للمشاعر، وإرشاد التائهين وإدارة الأزمات.