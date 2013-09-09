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28 متدربا ينهون دورة «تدوير المخلفات الزراعية» بعنيزة

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28 متدربا ينهون دورة «تدوير المخلفات الزراعية» بعنيزة 28 متدربا ينهون دورة «تدوير المخلفات الزراعية» بعنيزة
أنهى مركز التدريب الزراعي بالجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة الدورة التدريبية العاشرة بعنوان «تدوير المخلفات الزراعية» بمشاركة مزارعين من أصحاب المشروعات وأبناء المزارعين وطلاب جامعيين وذلك ضمن الدورات التي ينظمها المركز لتأهيل وتدريب فئات المجتمع.وقد عقدت الدورة التي اختتمت أعمالها يوم أمس الأول بمشاركة محاضرين من مركز أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم وكلية الزراعة والطب البيطري.وأوضح المشرف على المركز المهندس يوسف بن عبدالله القرزعي أن الدورة التحق بها (28) متدربا تعرفوا خلالها على طرق إعداد سماد الكمبوست والاستغلال الأمثل لجميع ما في المزرعة وتحويله إلى مصادر دخل بدلا من إتلافها مما يؤدي إلى تلويث البيئة، كما تعرف المتدربون على مكائن الطحن والجرش والخلط لسعف النخيل والحبوب والمحاصيل الحقلية.وقد تسلم المتدربون شهادات حضور الدورة والمكافآت المالية للمتميزين بحضور مدير الجمعية التعاونية الزراعية بعنيزة صالح بن عبدالعزيز الصائغ.

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