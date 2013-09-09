500 إجراء لقلوب الأطفال أتمها مركز الأمير سلطان للقلب بالقصيم

سلمان الضباح (بريدة)

بلغ عدد الإجراءات الطبية التداخلية التي أجريت لمرضى القلب من الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم قرابة 500 إجراء ما بين قسطرة للقلب وجراحة قلب مفتوح وذلك خلال السنتين الماضيتين وبنسبة نجاح 99%.أوضح ذلك المشرف العام على المركز الدكتور عبدالرحمن المسند، لافتا إلى أن هذه الخدمة الصحية التي يقدمها المركز لمرضى القلب من الأطفال تعتبر من أفضل الخدمات التي تقدم في مراكز القلب المتقدمة في المملكة، وتعد الأسرع لقبول الحالات المحولة، وعزا ذلك إلى أسباب عدة منها قيام المركز ببناء نظام تحويل متميز يجعل الوصول إلى الأطباء المختصين بأمراض قلب الأطفال «عند الاشتباه بالتشخيص» بما لا يتعدى 3 ساعات بحد أقصى، وكذلك القيام ببناء فريق للتشخيص الدقيق يتكون من 16 اختصاصيا بغرض تغطية الخدمة على مدار الساعة طوال أيام العام بواسطة فني واختصاصي واستشاري قلب أطفال، بالإضافة إلى تكوين فريق جراحي وعناية مركزة لجراحة قلب الأطفال يتكون فريقها من حوالي 30 اختصاصيا مؤهلين ومدربين تأهيلا عاليا، وأصبح المركز حاليا هو الوحيد التابع لوزارة الصحة الذي تجرى فيه عمليات تصحيح انقلاب الشرايين لدى الأطفال «Arterial Switch».وأشار الدكتور المسند إلى أنه تمت معاينة قرابة 20.000 طفل في عيادات قلب الأطفال في المركز لنفس الفترة، معتبرا أن الخدمة الصحية التي تقدم لمرضى القلب لدى الأطفال في المركز خطط لها ووضعت لها أهداف ورؤية ومنذ البداية لكي تكون خدمة رائدة ومتميزة، وباتت اليوم تعد نموذج نجاح هائل يسجل لوزارة الصحة ومفخرة لها، راجيا أن يوفق وزملاؤه في المركز للمحافظة على هذا النجاح، مقدما في ذات الوقت شكره وتقديره للمسؤولين في صحة القصيم وفي وزارة الصحة على ما يحظى به المركز بشكل عام من دعم واهتمام.من جهته، اعتبر رئيس قسم جراحة القلب في المركز الدكتور محمد تاج الدين استشاري جراحة قلب الأطفال، أن هذه الخدمة يقوم عليها فريق مدرب على التعامل مع أصعب وأدق حالات قلب الأطفال بما في ذلك من يولد منهم بوزن 700 جرام.ولفت الدكتور تاج الدين إلى أن السمعة الجيدة والكفاءة التي يحظى بها الكادر الطبي في قسم جراحة قلب الأطفال في المركز أهلتاه لأن يتم ترشيحه واختياره في البعثات الطبية التي توفدها الجهات الرسمية إلى خارج المملكة لإجراء عمليات جراحية لمرضى القلب من الأطفال في عدد من الدول الشقيقة بإشراف وزارة الصحة، إذ شارك هذا الفريق حتى الآن بأكثر من 4 بعثات طبية خارجية.وفي إطار جهود فريق قسم قلب الأطفال في المركز على صعيد البحوث العلمية، أفاد مشرف البحوث العلمية في قسم القلب لدى الأطفال استشاري قلب الأطفال الدكتور علي الأخفش أن المركز تمكن في هذا الجانب من نشر 10 بحوث في مجلات علمية محكمة، كما قدم الكثير من الأوراق العلمية في العديد من المؤتمرات الداخلية والدولية، هذا فضلا عن قيامه محليا بتنفيذ الكثير من الدورات التدريبية والمؤتمرات الطبية «بعضها دولي» متخصصة في طب وعلاج أمراض القلب لدى الأطفال، وأصبح متميزا في دورة أشعة قلب الجنين على مستوى منطقة الخليج، كما أنه يقوم بتدريب مختصين من أنحاء المملكة في تشخيص وعلاج أمراض قلب الأطفال.