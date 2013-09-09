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صحة الرياض لـ «عكاظ» : بدل التميّز ليس حقا لكل الممارسين الصحيين

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صحة الرياض لـ «عكاظ» : بدل التميّز ليس حقا لكل الممارسين الصحيين صحة الرياض لـ «عكاظ» : بدل التميّز ليس حقا لكل الممارسين الصحيين

 سعاد الشمراني (الرياض)

فسرت مديرة إدارة التمريض بصحة الرياض فاطمة الذياب، الخطأ في فهم بدل التمييز للممارسين الصحيين في مراكز الرعاية الأولية، بأنه يخصص للمتميزين في أعمالهم وليس حقا مفروض لكل العاملين، مبينة أن من الأولى إدراج البدل في الخدمة المدنية ولا يضعوا لجنة وشروط، كونه يقدم للمبادرين على الأعمال التطوعية والمتميزة.وقالت الذياب ردا على الشكاوى من الممرضين والممرضات على حرمانهم من بدل التميز إن لجنة بدل التميز وضعت له 9 شروط ولو تم تحقيق 3 منها أخذ بنسبة 30%، ومن هذه الشروط شهادة شكر من مدير عام أو من ينوب عنه وأن يقدم نشاطا توعويا أو المشاركة بورقات عمل في الندوات والمنتديات الطبية أو تقديم بحوث وتجارب علمية متخصصة أو الحصول على براءة اختراع جهاز أو ابتكار تركيبة طبية علاجية. وأضافت أن صحة الرياض لم تضع شرطا جديدا «شرط التدريب» إنما تعتمد على تقييم التميز على الأداء الوظيفي، ودرجة الأداء الكاملة لا تتم إلا من خلال التدريب، مشيرة إلى أن صحة الرياض خيرت الممارسين الصحيين في أوقات وأماكن التدريب حتى لا يكون لديهم حجة في عدم إتمامه نافيه ما قيل أن التدريب لم يقدم للممرضين والممرضات أي تقدم. يأتي ذلك في وقت ذكر فيه عدد من الممرضين والممرضات بمراكز الرعاية الأولية أن صحة الرياض أضافت شروطا على بدل التميز لتصعيب الحصول عليه إذ إنهم أدرجوا التدريب في المستشفيات ضمن الشروط، مشيرين إلى أنهم منذ 24 عاما في التمريض فما الذي سيضيفه التدريب لهم ولماذا وضع شرط غير مدرج للحصول على بدل التميز في صحة الرياض!.وأشاروا إلى صعوبة الحصول على شهادة من المدير العام إذ إن صحة الرياض تقوم بالتكتم على المناسبات كما أن الدعوات للمناسبات تكون قليلة ولذلك يصعب عليهم الحصول على شهادة أو على المشاركة في أي عمل تطوعي.

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