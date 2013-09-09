عاموس جلعاد: «السيسي» أنقذ مصر من «السقوط في الهاوية».

وصف المدير السياسي والعسكري لوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، الأحد، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بـ«زعيم جديد سيتذكره التاريخ، بعدما أنقذ مصر من السقوط في الهاوية». وقال «عاموس»، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لمعهد مكافحة الإرهاب في «هرتزليا»، ونشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الفريق السيسي يتصدى لجماعة الإخوان المسلمين التي تنتشر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تتخل عن التزامها الأيديولوجي بتدمير إسرائيل وإسقاط كل النظم بالمنطقة. وتابع: «السيسي لم يتحرك ضد الجماعة نيابة عن الغرب وإسرائيل، ولكن من أجل مصلحة مصر، ببساطة رأي أن مصر تسقط في الهاوية فيما يتعلق بالقمع والاقتصاد». وأردف: «محورًا قويا من الدول السنية في الشرق الأوسط يتشكل في المنطقة لا يعتبر إسرائيل عدوًا لدودًا، ويتصدى للإرهاب الجهادي المتطرف»، مضيفاً: «حماس لم يعد لها أي حليف في المنطقة».إعلان - Ads إعلان - Ads
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