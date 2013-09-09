أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

عاموس جلعاد: «السيسي» أنقذ مصر من «السقوط في الهاوية».

  • مصر
  • 22
Google+ Print
عاموس جلعاد: «السيسي» أنقذ مصر من «السقوط في الهاوية». عاموس جلعاد: «السيسي» أنقذ مصر من «السقوط في الهاوية».
وصف المدير السياسي والعسكري لوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد، الأحد، الفريق أول عبد الفتاح ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بـ«زعيم جديد سيتذكره التاريخ، بعدما أنقذ من السقوط في الهاوية». وقال «عاموس»، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الدولي لمعهد مكافحة الإرهاب في «هرتزليا»، ونشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست» إن الفريق السيسي يتصدى لجماعة الإخوان المسلمين التي تنتشر في المنطقة، مشيرًا إلى أن الجماعة لم تتخل عن التزامها الأيديولوجي بتدمير إسرائيل وإسقاط كل النظم بالمنطقة. وتابع: «السيسي لم يتحرك ضد الجماعة نيابة عن الغرب وإسرائيل، ولكن من أجل مصلحة مصر، ببساطة رأي أن مصر تسقط في الهاوية فيما يتعلق بالقمع والاقتصاد». وأردف: «محورًا قويا من الدول السنية في الشرق الأوسط يتشكل في المنطقة لا يعتبر إسرائيل عدوًا لدودًا، ويتصدى للإرهاب الجهادي المتطرف»، مضيفاً: «حماس لم يعد لها أي حليف في المنطقة».  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

3 «جرائم» ارتكبها «النابلسي» || اختطاف أنثى مسيحية وتهريب أموال خارج مصر وتصوير معدات عسكرية

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

منسقة الوقفة الشعبية لمساندة السيسي بواشنطن: «النهاردة وقفة وبكرة العيد»

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة

أطباء الهند يعلنون مفاجأة صادمة بشأن المصرية المصابة بالسمنة المفرطة