باحثة بالجامعة المصرية اليابانية تقدم رسالة حول الراديو الإدراكى

الإسكندرية – هناء أبوالعز .. تصوير – أحمد عرب

قدمت "بسنت عبد الحميد" الحاصلة على الدكتوراه من الجامعة المصرية اليابانية رسالتها على اقتراح تصميمات جديدة لأجهزة الإرسال والاستقبال الثانوية الموزعة المتعددة المداخل والمخارج، والمعتمدة على محاذاة التشويش للراديو الإدراكى التراكبى، وذلك فى حالات فك التشفير والإرسال والتكبير والإرسال التتابعى، فيما تحل التصميمات المقترحة مشكلة المستخدم الأساسى الموجود على حافة الخلية، والذى يعانى من ضعف الإشارة بالنسبة إلى التشويش.

وقالت"بسنت" إن الراديو الإدراكى قدم إلى مجال الاتصالات اللاسلكية لحل مشكلة ندرة الطيف عن طريق تمكين المستخدمين غير المرخصين أو الثانويين من استخدام الطيف المخصص للمستخدمين الأساسيين فى وقت واحد، وذلك عن طريق التخفيف والتحكم فى التشويش على المستخدم الأساسى.

وأضافت فى رسالتها "وقد برز المفهوم المبتكر من محاذاة التشويش أداة فعالة لإلغاء أو تقليل التداخل بين عدة مستخدمين مختلفين للحصول على الحد الأقصى لمعدل المستخدمين فى الشبكات المتعددة المستخدمين، يتطلب الراديو الإدراكى التراكبى من المستخدم الثانوى تخصيص جزء من موارده لتحسين أداء المستخدم الأساسى".

وتابعت "على سبيل المثال، التعاون بين المستخدم الأساسى والثانوى باستخدام المستخدم الثانوى كنقطة تتابع للمستخدم الأساسى، وكمكافأة له يمنحه المستخدم الأساسى ببعض المعلومات المساعدة لمحاذاة التشويش على المستخدم الأساسى باستخدام المفهوم التحتى الذى يجعل الإشارة مشوشة تحت مستوى مقبول، ولذلك يعتبر الراديو الإدراكى التحتى المعتمد على محاذاة التشويش إجبارياً لدراسة الراديو الإدراكى التراكبى".

وواصلت "إن هذا البحث يهدف لاقتراح تصميمات جديدة لأجهزة الإرسال والاستقبال الثانوية الموزعة المتعددة المداخل والمتعددة المخارج والمعتمدة على محاذاة التشويش للراديو الإدراكى التراكبى فى حالات فك التشفير والإرسال والتكبير والإرسال التتابعى".

واستكملت " تحل التصميمات المقترحة مشكلة المستخدم الأساسى الموجود على حافة الخلية، والذى يعانى من ضعف الإشارة بالنسبة إلى التشويش، وتتطلب التصميمات المقترحة "سيناريو جديد" للإرسال بين المستخدم الأساسى والثانوى، كما تتطلب تصميم أجهزة الإرسال والاستقبال للراديو الإدراكى التحتى للتحكم فى التشويش على جهاز الاستقبال الأساسى ليكون فى المستوى المقبول".