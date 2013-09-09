جمعية إطعام تطلق تطبيقها الذكي لحفظ النعمة ومساعدة المحتاجين

خالد البلاهدي (الدمام)
أطلقت الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) تطبيقها الخاص على الأجهزة الذكية والتي تعمل على منصتي (أبل) و(الآندرويد) مجانا، ويمكن التطبيق المستخدمين الاطلاع على مفاهيم ورؤية (إطعام) للعمل الخيري والتطوعي وأهدافها وإنجازاتها المختلفة، وصمم التطبيق بطريقة سلسلة وسهلة يشمل العديد من الخصائص وإيضاح الأهداف الإنسانية للبنك وسهولة التواصل مع إطعام، ويشجع التطبيق المستخدمين على المبادرة بالمساهمة في دعم نشاطات وبرامج إطعام بالوسائل المختلفة سواء بالإبلاغ عن المناسبات والاحتفالات التي يتوفر بها الطعام الزائد، بالإضافة إلى دعم المشروع ماديا وإيداع المبالغ في الحسابات المعلنة، وكذلك المساهمة بالجهد والوقت من خلال العمل التطوعي، كما يسمح إمكانية الاطلاع على نشاطات إطعام وأخبارها. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في إطعام خالد الخان بأن التطبيق يأتي انطلاقا من اهتمام إطعام بالوصول إلى كافة فئات المجتمع، والسعي لتحقيق هدف إطعام المتمثل بنشر الوعي بثقافة حفظ النعمة، وبين الخان حرص إطعام على مواكبة التقدم التكنولوجي وإعداد كل ما يتلاءم مع التقنية، موضحا بأن هذا التطبيق في نسخته التجريبية جاء لتلافي أي أخطاء أو قصور ينتج عن تحميل التطبيق، كما أشار الخان بأن الإبلاغ عن زائد الطعام سيكون متاحا في المرحلة الأولى للساكنين بمدن الدمام والخبر والظهران والأحساء على أن يتم توسعة النطاق الجغرافي في المراحل القادمة، وقدم الخان شكره الجزيل لبنك الرياض على رعايته لهذا التطبيق وعلى دوره الفاعل في تحقيق المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع، مبينا بأن هذه الرعاية تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم التي أبرمتها إطعام مع أحد البنوك.يشار إلى أن جمعية إطعام أبرمت اتفاقا مع الجمعية السعودية للسكر يتم من خلالها الاستفادة من الاستشارات الصحية التي تقدمها جمعية السكر لتوفير غذاء صحي متكامل.