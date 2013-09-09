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لجان في مكاتب التعليم لعلاج الحالات السلوكية للطلاب المخالفين

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لجان في مكاتب التعليم لعلاج الحالات السلوكية للطلاب المخالفين لجان في مكاتب التعليم لعلاج الحالات السلوكية للطلاب المخالفين

 صالح العلياني (الدمام)

وجهت وزارة التربية والتعليم كافة إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بتشكيل لجان تربوية إرشادية تتكون من نخبة من التربويين في التوجيه والإرشاد والإدارة المدرسية لمتابعة حالات بعض الطلاب المخالفين سلوكيا وتقديم البرامج التربوية العلاجية اللازمة. وبينت الوزارة أنها اعتمدت اللجان مع صدور لائحة قواعد السلوك والمواظبة الجديدة للعام الدراسي الحالي لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية لمدارس التعليم العام. وأكدت الوزارة على ضرورة العمل على تشكيل هذه اللجان في مكاتب التربية والتعليم واختيار المميزين من التربويين في هذا الجانب لتقديم كافة الخدمات التربوية التي يحتاج إليها الطلاب والطالبات من برامج علاجية وتربوية ودراسة شاملة لوضع الطالب المخالف سلوكيا وذلك بتنسيق المدارس مع وحدة الخدمات الإرشادية، كما حثت الوزارة مكاتب التربية والتعليم تنفيذ ورش العمل في تلك المكاتب لتشكيل هذه اللجان ومناقشة الآلية الجديدة لقواعد السلوك والمواظبة وآلية تطبيقها.

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