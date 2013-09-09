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المؤتمر العلمي الثاني للابحاث والابتكارات لطلاب الجامعات المصرية بجامعة المنصورة

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المؤتمر العلمي الثاني للابحاث والابتكارات لطلاب الجامعات المصرية بجامعة المنصورة المؤتمر العلمي الثاني للابحاث والابتكارات لطلاب الجامعات المصرية بجامعة المنصورة

الدكتور حسام عيسى نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي

تنظم جامعة المنصورة المؤتمر العلمى الثانى للابحاث والابتكارات لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال الفترة من 30\9 – 3\10 \ 2013 م تحت رعاية الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى و الدكتور السيد احمد عبد الخالق رئيس .

يهدف المؤتمر الى عرض احدث الابحاث العلمية والابتكارات الطلابية فى المجالات العلمية والعلوم الانسانية من خلال جلساته حيث يعرض كل طالب ملخص للبحث الدى تم قبوله من قبل لجنة التحكيم .

وصرح عبدالخالق بأن الجامعة ستساعد الطلاب اصحاب الابحاث الفائزة فى تسويقها وتسجيل براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى ,كما سيحصل الفائزين على جوائز مالية قيمة وقد تم تشكيل لجنة للاشراف على تنظيم المؤتمر بالاضافة الى عدد من لجان التحكيم فى المجالات المختلفة.

يشارك فى المؤتمر عدد من المتخصصين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى ورجال الاعمال والمستثمرين.

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