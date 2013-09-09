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أمن أسيوط يلقي القبض على عدد من جماعة الإخوان‎

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أمن أسيوط يلقي القبض على عدد من جماعة الإخوان‎ أمن أسيوط يلقي القبض على عدد من جماعة الإخوان‎

ذكر بيان صادر عن جماعة الإخوان أن  قوات الأمن بأسيوط قامت بحملة اعتقالات واسعة لقيادات الإخوان .

و على إثر ذلك قبضت قوات الأمن على محمد حفني عضو المكتب الإداري لإخوان أسيوط أثناء عمله بمكتب الصحة بمنفلوط .

كما ألقت القبض على رجب مرسي القيادي بالحرية والعدالة بمنفلوط أثناء عودته من عمله وهو شقيق المهندس ممدوح مرسي سكرتير عام مساعد محافظ أسيوط .

كما ألقت القبض على الشيخ نبيل عبد الحكيم, أثناء خروجه من مسجد الطرزي بمنفلوط.

و قامت قوات الأمن بالذهاب إلى مستشفى منفلوط المركزي اليوم صباحاً لمحاولة القبض على  الدكتور أسامة كمال مسئول الإخوان بمنفلوط والدكتور محمد عبدالرازق عضو أمانة الحزب بأسيوط ولم يجدوهم هناك كما قبضت على بدر نور القيادى بالجماعة الإسلامية ونجله .

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