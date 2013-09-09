برنامج كمبيوتر “يساعد على تهدئة الاحتجاجات” باستخدام تويتر

ابتكر علماء بريطانيون برنامج كومبيوتر “يرصد المزاج العام للمواطنين” باستخدام موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

ويمكن للبرنامج، الذي يحمل اسم “ايموتيف”، المساعدة في تهدئة الاضطرابات وتحديد التهديدات المبكرة للسلم العام.

ويعمل هذا البرنامج من خلال الدخول إلى المحتوى العاطفي للتعليقات التي يكتبها المستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

ويقول فريق العلماء من جامعة “لافبرو” إن هذا التطبيق يمكنه فصح ما يصل إلى ألفي تغريدة مصغرة في الثانية الواحدة، وتصنيفها بناء على التعبير عن واحدة من ثمانية مشاعر.

ويستخدم أكثر من نصف مليار شخص في أنحاء العالم موقع “تويتر”، ويصل عدد التعليقات على الموقع أكثر من 340 مليون تغريدة يوميا.

ويشير الفريق إلى أن هذا النظام يمكنه استخلاص التعبيرات المباشرة عن مشاعر الغضب والاستياء والخوف والسعادة والحزن والاندهاش والخجل والارتباك من كل تغريدة تبث على الموقع.

وأوضح الباحثون أن استخدام “ايموتيف” لتقييم أي مزاج عام جماعي جغرافيا يمكنه أن يساعد الشرطة في تعقب أي سلوك إجرامي محتمل أو تهديدات للسلامة العامة.

وأضافوا بأنه من الممكن أن يوجه هذا البرنامج السياسة الوطنية بشأن أفضل الطرق للتعامل مع أحداث جسيمة.

BBC