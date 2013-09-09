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السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحى بـــ بنها دون خسائر بالأرواح

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السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحى بـــ بنها دون خسائر بالأرواح السيطرة على حريق بمستشفى التأمين الصحى بـــ بنها دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب بمستشفى التأمين الصحى ببنها، دون أى خسائر فى الأرواح أو إصابات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق برئاسة أحمد عبد الناصر وكيل أول نيابة قسم بنها.

تلقى العميد مجدى راشد مأمور قسم بنها بلاغا بنشوب حريق بمبنى مستشفى التأمين الصحى ببنها، وتم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وانتقل على الفور اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، وأسامة عايش رئيس المباحث وتبين نشوب حريق فى "بطانية" وضعتها إحدى الممرضات خلف باب بنك الدم ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى، تسبب فى إمساك النيران بالبطانية.

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مصر 365