د. الجاسر زار وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة

قام معالي الدكتور عبدالله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بزيارة لمقر وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة حيث التقى بمنسوبي الوفد ورحب نائب رئيس الوفد الدكتور عبدالمحسن الياس الذي أقام حفل غداء ترحيبي على شرف الدكتور الجاسر وأعضاء الوفد المرافق.

وخلال هذا اللقاء مع الدبلوماسيين السعوديين أثرى الدكتور عبدالله الجاسر الجميع بمعطيات رائعة وجذابة عن خبرته الحياتية سواء في مجال العلم أو السياسة أو الإعلام.

لقاء الدكتور الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام مع الدبلوماسيين السعوديين في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة يمثل حافزاً قوياً لهم لرفع تمثيل المملكة لدى هذه المنظمة الدولية.