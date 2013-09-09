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المبتعثون في بوسطن يستعدون للاحتفال باليوم الوطني

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المبتعثون في بوسطن يستعدون للاحتفال باليوم الوطني المبتعثون في بوسطن يستعدون للاحتفال باليوم الوطني

    يستعد المبتعثون السعوديون في مدينة بوسطن الأمريكية لاحتفالات اليوم الوطني وعيد الأضحى، بعد النجاحات التي حققوها في حفل عيد الفطر الماضي، حيث تجاوز عدد الحضور 300 طالبة وطالب.

وقامت الملحقية الثقافية بإرسال أعلام المملكة والمنشورات، وتم التنسيق مع جامعة بوسطن لعقد الاحتفالات في الجامعة، وسوف يتم دعوة أعضاء هيئة التدريس لتعريفهم بتاريخ المملكة وتطورها.

ويوجد في مدينة بوسطن أكثر من ألف مبتعثة ومبتعث موزعين على معاهد وجامعات المدينة. وبهذه المناسبة يتقدم جميع الطلاب والطالبات بالشكر للملحقية الثقافية وجامعة بوسطن لدعمهم في هذه الاحتفالات.

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