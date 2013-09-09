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اللجنة الفنية لتوسعة المطاف تعقد ورشة العمل السادسة

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اللجنة الفنية لتوسعة المطاف تعقد ورشة العمل السادسة اللجنة الفنية لتوسعة المطاف تعقد ورشة العمل السادسة

    يفتتح مدير جامعة أم القرى نائب رئيس اللجنة الاشرافية العليا لفريق وزارة التعليم العالي لمشروعات خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام الدكتور بكري بن معتوق عساس ، اليوم الاثنين ورشة العمل السادسة التي ينظمها فريق وزارة التعليم العالي ممثلاً باللجنة الفنية، وذلك بقاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية. ويشارك في الورشة ممثلي قطاعات وزارة الداخلية المختلفة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأمانة لجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة مجموعة بن لادن . وأوضح الدكتور عساس أن الورشة تهدف إلى تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لخدمة الطائفين ببيت الله الحرام وتوفير أقصى سبل الراحة والسلامة والطمأنينة لهم لكي يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن الورشة ستسهم في تبادل الخبرات بين ممثلي القطاعات المختلفة من خلال خبراتهم الميدانية والتنظيمية بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به والاستفادة من مرئياتهم وملاحظاتهم التي تم رصدها خلال موسم رمضان الماضي إلى جانب الاستعداد ووضع الترتيبات التنظيمية لموسم حج هذا العام بمشيئة الله تعالى . وأكد أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاف يعد أحد أهم المشرعات الجاري تنفيذها والتي من المؤمل أن تحقق تطلعاته – أيده الله - في مضاعفة الطاقة الاستيعابية.

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