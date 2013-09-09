جامعة العلوم الصحية تستعد للمشاركة في المؤتمر العلمي الخامس بالرياض

تعقد وزارة التعليم العالي المؤتمر العلمي السنوي لطلاب وطالبات التعليم العالي في نسخته الخامسة خلال الفترة من 30/5 – 3/6/1435ه في مدينة الرياض، ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة والجامعات نحو تحفيز الطلاب والطالبات على الإبداع المعرفي والتميز وإطلاق مواهبهم وقدراتهم وإذكاء روح المنافسة بينهم.

وسيعقد المؤتمر هذا العام تحت أربعة محاور متوازية هي.. المحور الأول: الابتكار، المحور الثاني: البحوث في العلوم الهندسية والأساسية، المحور الثالث: البحوث في العلوم الصحية، المحور الرابع: البحوث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وسيصاحب ذلك فعاليات متنوعة منها: مشاريع الخدمة المجتمعية، مشاريع ريادة الأعمال، الإلقاء العربي (الخطابة)، الأفلام الوثائقية، المشاركة الفنية.

من جهته، أكد مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، أن مشاركة الجامعة في هذا النشاط العلمي العملي مهمة لما فيها من إثراء لطلاب وطالبات الجامعة والمساهمة الفاعلة، مشيراً إلى أن المؤتمرات السابقة شهدت مشاركات فعالة وإيجابية من الجامعة لتكون حافزاً ودافعاً قوياً للحرص على المشاركة هذا العام.

من جانبه، بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور يوسف بن عبدالله العيسى أن مشاركة جامعة العلوم الصحية في هذا المنشط العلمي الكبير باتت من أولويات الأجندة الطلابية لدى الجامعة، وذلك لأهمية المشاركة في الدخول في المنافسة العلمية مع الجامعات الشقيقة الأخرى، وهو ما يصب في مصلحة الجميع، وتطور الطالب عملياً من خلال الاحتكاك والاطلاع على المواد والبحوث العلمية المقدمة.