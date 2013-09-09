«التعليم العالي» تنظم ملتقى عن إسهام مراكز التميز البحثي بالجامعات السعودية في الاقتصاد المعرفي

برعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري تنظم وزارة التعليم العالي ملتقى ومعرض إسهام مراكز التميز البحثي بالجامعات السعودية في الاقتصاد المعرفي ، وذلك يوم الأحد 9/11/1434ه الموافق 15 سبتمبر 2013م بمقر الوزارة بالرياض . وأوضح وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، الملتقى يهدف إلى التعريف بإنجازات ومساهمات مراكز التميز البحثي في رفع مستوى البحث العلمي في الجامعات السعودية وإبراز أثر هذه المراكز في المجتمع والاقتصاد المعرفي والتعريف والتسويق للمنتجات المعرفية والمشاريع البحثية وبراءات الاختراع لمراكز التميز البحثي، إضافة إلى تفعيل العلاقة بين الجامعات ومراكز التميز البحثي مع رجال الأعمال والقطاع الخاص. ويتضمن الملتقى حلقة نقاش حول الاستثمار الاقتصادي لمخرجات مراكز التميز البحثي يشارك فيها كل من سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود ونائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف واثنان من رجال الأعمال ، كما سيتحدث في الملتقى عدد من مديري مراكز التميز البحثي في الجامعات السعودية حول مسارات العمل في هذه المراكز وإنتاجها البحثي . يذكر أن مراكز التميز البحثي في الجامعات السعودية قامت خلال الخمس سنوات الماضية بنشر 453 بحثاً ، ونشر وترجمة 26 كتاباً ، والحصول على 51 براءة اختراع وامتلاك 429 جهازاً بحثياً وتوقيع 50 عقد خدمات وشراكات تعاون داخلياً وخارجياً واستقطاب 284 باحثا ومساعدا باحثا ، وأشرفت ودعمت 162 طالب دراسات عليا كما تدعم هذه المراكز 89 مشروعا بحثيا لباحثين يعملون بها مقابل 32 مشروعا بحثيا لباحثين آخرين ، وأصدرت هذه المراكز 24 منتجا معرفيا قابلة للتسويق تجارياً، إلى جانب مساهمة هذه المراكز في استحداث بعض الوظائف وتحسين دخل المجتمع حيث أثر 21 منتجا على استحداث الوظائف .