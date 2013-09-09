تنفيذ طرق مزدوجة ببحر أبوسكينة في تهامة عسير

أتمت بلدية بحر أبوسكينة تنفيذ طرق مزدوجة، تقدر أطوالها بحوالي 30 كم.

وأوضح رئيس البلدية عوض بن سعيد فايع، أن المشروعات تشمل طريق الحزام الغريي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها، وطريق الحزام الشرقي الذي يربط حي الخطام بمركز سوق خميس البحر مروراً بقرية مجايرة التراثية، و طريق حي آل مرضي الرابط بين قرى آل مرضي وخميس البحر، و طريق يربط بين قرى آل ختارش وآل مرضي بالشارع العام ، لافتاً إلى أنه روعي في تنفيذها تطبيق مواصفات الطرق الحضرية، ومن شأنها تسهيل الحركة المرورية، وفك الاختناقات في الشارع العام لاسيما أثناء دوام المدارس.

وأضاف آل فايع: أن الطرق الجديدة، تأتي ضمن جملة من المشروعات التي تنفذها البلدية، ومن أبرزها سفلتة ورصف وإنارة ، وشق طرق وتسوير مقابر، وخدمات بلدية متنوعة، وإنشاء حدائق إضافية للمشتين، وفتح وتوسعة عقبتين جديدتين تشمل وقرة، والباطن ،إذ ستسهمان في زيادة الحركة التجارية في المركز، والحد من معاناة الأهالي وطلاب وطالبات المدارس من التنقل، لاسيما وأن عقبة وقرة ستربط بحر أبو سيكنة بمركز قنا، وعقبة الباطن ستصل المدينة بقرى الباطن، مثمناً للمواطنين تعاونهم مع فرق العمل وتسهيل مهمة معدات المشروعين بما يخدم المصلحة العامة.