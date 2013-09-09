«التعليم العالي» تعقد برامج تطويرية لموظفيها بالإمارات

تواصل وزارة التعليم العالي السعودية تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتطويرية في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لأكثر من 50 موظفاً من منسوبيها الذين يعملون على خدمة الوزارة وطلابها في الإمارات من خلال الملحقية الثقافية السعودية.

وأكد الملحق الثقافي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في الإمارات الدكتور صالح بن حمد السحيباني في كلمة له بمناسبة افتتاح هذه البرامج أن هذه الدورات التي تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة أيام تأتي في إطار إستراتيجية اهتمام الوزارة بكوادرها البشرية، ورفع كفاءاتهم، وزيادة فعاليتهم الإنتاجية، وإكسابهم المهارات والخبرات، مستهدفة بذلك الارتقاء بأداء العمل، ما يعكس تطوراً نوعياً في الأداء الوظيفي، وقد شملت تلك البرامج عدداً من الدورات التي تركز على مهارات التخطيط والتطوير ومهارات السكرتارية، والتعامل مع الرؤساء في العمل.

وأضاف أن الملحقية الثقافية السعودية بالإمارات تشارك بالإشراف على سير عملية التدريب، والمتابعة المستمرة والمباشرة، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح مثل هذه البرامج، وذلك بتنسيق مباشر مع إدارة التدريب والتطوير بالوزارة والتي تبذل جهوداً كبيرة في سبيل إنجاحها.

وحث السحيباني المتدربين من الموظفين على الاستفادة من الدورات المنعقدة، مثمناً الجهود العلمية التي تبذلها الوزارة ممثلة بوزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، ونائبه الدكتور احمد السيف، للارتقاء بالكادر الوظيفي من خلال هذه البرامج التي تقام بين الفترة والأخرى. وقدم شكره لسفارة خادم الحرمين الشريفين في أبوظبي على ما توليه من اهتمام للملحقية وأبناء خادم الحرمين بالإمارات.