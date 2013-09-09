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إسلام 23 شخصاً في وادي الدواسر

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إسلام 23 شخصاً في وادي الدواسر إسلام 23 شخصاً في وادي الدواسر

    شهد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، بمحافظة وادي الدواسر، اشهار 23 شخصا اسلامهم بعد أن أقيمت لهم العديد من البرامج الدعوية داخل المكتب وفي مقر أعمالهم وأماكن تواجدهم, وذلك من خلال إدراجهم ضمن برنامج "المسلم الجديد" الذي يشرف عليه نخبة من الدعاة بمختلف الجنسيات، بهدف توعيتهم وتعريفهم بشكل أكبر على الشريعة الإسلامية.

وأوضح مدير المكتب الشيخ محسن بن علوش الدوسري، أنه قد تجاوز عدد المسلمين والمسلمات منذ افتتاح المكتب اكثر من 575 مسلماً ومسلمة, مشيراً إلى أن الجهود التي يبذلها الدعاة، حققت هذا النجاح واستطاعت أن تصل إلى غير المسلمين داخل مقرات عملهم وأماكن تواجدهم ودعوتهم إلى الإسلام من خلال المحاضرات بلغات مختلفة، وتوزيع المطويات والنشرات الدعوية وأخذهم في جولات للتعريف بهذه الشريعة السمحة.

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