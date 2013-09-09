700 طالبة من قسم «الأسرة والطفولة» بكلية الرس يتذمرن من إلزامهن بتغيير التخصص أو عدم المطالبة بأي تصنيف وظيفي

أبدت طالبات قسم علوم الأسرة والطفولة بكلية العلوم والآداب بمحافظة الرس تذمرهن من قرار الكلية والذي تضمن مطالبتهن بالتوقيع على احد قرارين لا ثالث لهما الأول البقاء في القسم مع عدم المطالبة بأي تصنيف وظيفي أو التغيير لمسار الأطفال مع زيادة إضافية لفترة الدراسة، ووصفت الطالبات هذا القرار بالمفاجئ والمجحف في ذات الوقت باعتباره يأتي بعد أن أوشكت الطالبات على التخرج من القسم والذي يلتحق فيه قرابة "700 " طالبة

الطالبات نقلن معاناتهن ل"الرياض" وأكدن بأن هذا قد يتسبب في حرمانهن من بعض الفرص الوظيفية.

وأوضحت الطالبات بأن مطالبة الجامعة لهن بالتوقيع على احد القرارين إما الاستمرار في قسم علوم الأسرة والطفولة مع عدم المطالبة بأي تصنيف وظيفي مستقبلاً كما ينص الإقرار على إخلاء مسئولية الجامعة حال تخرج الطالبات لعدم توفر وظائف لهن أو التحويل لمسار رياض الأطفال الذي تم افتتاحه كحل للمشكلة فيما يبدو على أن تتحمل الطالبات ما يترتب على ذلك من زيادة عدد الفصول الدراسية ولن تحصل الطالبات على جداولهن الدراسية مالم يوقعن على هذا الإقرار.

الطالبات من جانبهن أبدين تذمرهن من هذا القرار المجحف وطالبن في مختلف الاتجاهات بالتدخل السريع لحل هذه المشكلة التي قد تعيق تخرجهن أو تحجم فرص الوظيفة لديهن كزميلاتهن في الأقسام الأخرى وقد عبرن عن عدم رضاهن بتوجه الجامعة مشيرات إلى مطالبتهن وزارة الخدمة المدنية بالتصنيف الوظيفي لهن والبعض الآخر منهن كن يطالبن بفتح مسارات أخرى للتحويل مع الرفض التام من قبل الطالبات على التوقيع لأي من القرارين الذي يرينه بأنه في صالح الجامعة دون اعتبار لمصلحة الطالبات كما طالبن بعدم زيادة الفصول الدراسية، وكنا يتساءلن كيف لا يتاح لهن سوى مسار رياض الأطفال مع العلم بأنه لا يشغل سوى الربع من الخطة الدراسية وقد يساهم تحويلنا لقسم مسار الأطفال لأن تدرس الطالبات ما يقارب" ست سنوات " مع السنة التربوية مع عدم ضمان الفرص الوظيفية وهو الأمر المحزن والمؤلم في ذات الوقت

وأكدت الطالبات بصوت: ما ذنبنا بأن نتحمل تخبطات الجامعة وأن ندفع ثمنها من سنين عمرنا، لا نريد الزيادة على سنواتنا الدراسية أبدا بل نريد الاعتماد والتصنيف مثل أي قسم آخر وإيضاح المستقبل العلمي والوظيفي للطالبات.

« الرياض» نقلت التساؤل لوكيل جامعة القصيم للشئون التعليمية الدكتور أحمد بن صالح الطامي والذي أجاب قائلاً : قسم الأسرة والطفولة هو أحد أقسام كلية العلوم والآداب بالرس التي أقرها مجلس التعليم العالي بعد إعادة هيكلة الكلية من قبل مجلس التعليم العالي وتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين وبناءً عليه وضعت جامعة القصيم الخطة الدراسية لهذا القسم بعدة مسارات منها مسار " الأسرة والطفولة " ومسار رياض الأطفال وبدأت الدراسة فيه قبل حوالي ثلاث سنوات وحرصاً منا على المستقبل الوظيفي لطالبات هذا القسم فقد تواصلنا مع وزارة الخدمة المدنية لمعرفة الفرص الوظيفية لخريجات هذا التخصص ولم يرد إلينا سوى رأي الوزارة بتخصص رياض الأطفال وأبلغنا الطالبات بأن التصنيف الوظيفي لتخصص رياض الأطفال واضح لنا أما تخصص الأسرة والطفولة فلا نزال على تواصل مع وزارة الخدمة المدنية وحيث ان بعض الطالبات في منتصف الخطة الدراسية ولم يتخرجن بعد وحرصاً منا على مستقبلهن الوظيفي فقد أتحنا الفرصة لمن ترغب من طالبات مسار الأسرة والطفولة بأن تحول إلى مسار رياض الأطفال ولم يكن هناك أي إلزام لأي طالبة فمن ترغب في إكمال الدراسة بتخصص الأسرة فهو متاح ومن ترغب في تحويل المسار إلى رياض الأطفال فهو أيضاً متاح ولكن بعض الطالبات اللاتي درسن أكثر من أربعة فصول في تخصص الأسرة والطفولة ويرغبن في التحويل لرياض الأطفال قد يضطررن لدراسة فصل دراسي زائد لإكمال متطلبات هذا التخصص أما التعهد فلم يؤخذ أي تعهد على أي طالبة ولم يطلب من أي طالبة التوقيع على أي تعهد، والتعهد الذي وزع على بعض الطالبات كان اجتهادا عن حسن نية من بعض المسئولين بالكلية وتم إلغاؤه، وأؤكد لك بأن الوضع طبيعي في القسم والجداول الدراسية الآن متاحة لمن ترغب في التسجيل لاستكمال دراستها بالمسار الذي ترغبه دون إلزام.

طالبات قسم الأسرة والطفولة أبدين صباح امس الأحد اعتراضهن على هذا القرار الذي وصفنه كما في السابق بالمتعسف بعد اجتماعهن داخل أسوار الكلية، وقد التقت المسئولات من عمادة الكلية بالطالبات وتم احتواء الموضوع.

وقد أوضح الدكتور أحمد الطامي مرة أخرى: بأن الموضوع بحول الله تعالى في طريقه للحل في القريب العاجل بالتفاهم مع وزارة الخدمة المدنية بعد أن تم التخاطب معها للمرة الثالثة تقريباً بهذا الخصوص مؤكداً بأن الأمر ليس لدى الجامعة بل هو لدى جهة أخرى وهي وزارة الخدمة المدنية بنسبة مائة بالمائة ونحن قد أبلغنا الوزارة بأن هذه هي مخرجاتنا وهذه هي تخصصاتنا وأجزم بحول الله تعالى بأن الوزارة سوف تبادر بإيجاد مخرج لهذا الموضوع خصوصاً أن هناك قسما قريبا من هذا القسم، وهو مسار رياض الأطفال.