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تشكيل لجان لتشجيع الرضاعة الطبيعية بمستشفيات الرياض

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تشكيل لجان لتشجيع الرضاعة الطبيعية بمستشفيات الرياض تشكيل لجان لتشجيع الرضاعة الطبيعية بمستشفيات الرياض

    كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور عدنان العبدالكريم عن تشكيل لجان لتشجيع الرضاعة الطبيعية في كافة مستشفيات المنطقة للإشراف على تنفيذ العديد من البرامج التدريبية المعتمدة دولياً لتشجيع الرضاعة الطبيعية بالإضافة الى تنفيذ عدد من الحملات التوعوية للتعريف بأهمية الرضاعة الطبيعية في جميع المراكز الصحية وإلحاق العاملات بلجنة الرضاعة بدورات تدريبية معتمدة لتعزيز اسهاماتهن في تشجيع الرضاعه الطبيعية.

جاء ذلك خلال تدشينه صباح أمس السبت فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بحضور ممثل منظمة اليونسيف في الخليج العربي الدكتور الدكتور إبراهيم الرزيق والمشرف على الإدارة العامة للتغذية والمنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية الأستاذ مشاري الدخيل وعدد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة الرياض وبدأ بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقت الدكتورة مصباح كريم المنسق المحلي لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بصحة الرياض كلمة ذكرت فيها أن فعاليات الأسبوع العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية تشتمل على محاضرات سيتم تنفيذها في المدارس الثانوية وبرامج توعوية تقام في مركز غرناطة التجاري ابتداء من مساء يوم الثلاثاء المقبل وتستمر ثلاثة أيام بمشاركة عدد من مستشفيات المنطقة بالإضافة إلى مشاركة كافة المراكز الصحية.

وأكد المشرف العام على ادارة التغذية بوزارة الصحة الاستاذ مشاري الدخيل أن نتائج الرصد التغذوي لخمس مناطق لعام 1433 ه بلغت 23.8% للرضاعة الطبيعية فيما بلغت الرضاعة الصناعية 8.3% وأضاف الدخيل أن نسبة 93% من الحوامل يتم توعيتهن بأهمية الرضاعة الطبيعية وتزويدهن بالمعلومات الأولية لأهمية الرضاعة الطبيعية الأولية لصحة الرضيع وفي نهاية الحفل قام الدكتور العبدالكريم بتكريم اللجان المشاركة في الفعاليات التوعوية.

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