جيجابايت تطور القدرات الصوتية للوحات الرئيسية

أعلنت شركة "جيجابايت"، لتصنيع اللوحات الرئيسية وكروت الجرافيك، عن أحدث إضافاتها لسلسلة لوحاتها الرئيسية 8 وهى اللوحة الرئيسية H81.AMP-UP. ومن خلال دعمها للجيل الرابع من معالجات Core™ من "إنتل" تحتوى لوحة جيجابايت الرئيسية H81.AMP-UP على تقنيات صوتية متطورة لم يسبق وجودها فى أى من اللوحات الرئيسية المتوسطة.

وتشمل هذه التقنيات مكبر الصوت المدمج القابل للتحديث OP-Amp، والتقنية الحصرية USB DAC-UP التى توفر طاقة آمنة ومستقرة للمحولات الصوتية التى يتم استخدامها لتحويل الإشارات الصوتية من رقمية إلى تناظرية.