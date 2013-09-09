أخبار عاجلة

وضعيات النوم الخاطئة تهدد بشرتك بالتجاعيد! -
8 الصبح - بمناسبة كذبة أبريل رد فعل والدتك هيكون إيه لو إتصلت بها وقولتها أنا أترفدت من الجامعة؟؟؟ -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. واسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم -
تحذيرات من عقار «الكونجستال».. و«الصيادلة» توضح -
خطر .. هذه العادات تؤدى لثقب المريء وتؤدي إلى الموت -
أول رد فعل غاضب من مرتضى منصور بعد هزيمة سموحة -
بالفيديو || مدرس يرفع مطواة على الهواء -
أفضل 10 قوات جوية عربية .. لن تتوقع الدولة رقم 1 -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
حقائق عن مشروب نسكافيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

جيجابايت تطور القدرات الصوتية للوحات الرئيسية

Google+ Print
جيجابايت تطور القدرات الصوتية للوحات الرئيسية جيجابايت تطور القدرات الصوتية للوحات الرئيسية

أعلنت شركة "جيجابايت"، لتصنيع اللوحات الرئيسية وكروت الجرافيك، عن أحدث إضافاتها لسلسلة لوحاتها الرئيسية 8 وهى اللوحة الرئيسية H81.AMP-UP. ومن خلال دعمها للجيل الرابع من معالجات Core™ من "إنتل" تحتوى لوحة جيجابايت الرئيسية H81.AMP-UP على تقنيات صوتية متطورة لم يسبق وجودها فى أى من اللوحات الرئيسية المتوسطة.

وتشمل هذه التقنيات مكبر الصوت المدمج القابل للتحديث OP-Amp، والتقنية الحصرية USB DAC-UP التى توفر طاقة آمنة ومستقرة للمحولات الصوتية التى يتم استخدامها لتحويل الإشارات الصوتية من رقمية إلى تناظرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365