دعوة 167 معلمة بديلة لاستكمال إجراءات الحصر بالليث

دعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة الليث؛ ممثلة في قسم الإشراف التربوي (بنات) كافة المعلمات البديلات عن طريق بند نظام الساعات أو معلمات بند محو الأمية والبالغ عددهن 167 معلمة، إلى مراجعة الإدارة لاستكمال إجراءات الحصر. أوضح ذلك المتحدث الرسمي بتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، مبينا بأنه سيتم من خلال هذه المرحلة مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات استمارة الحصر لكل معلمة من قبل لجنة مشكلة من قسم الإشراف التربوي (بنات) إنفاذا للأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة بشمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية.وأضاف بأنه يشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة شخصيا، وإحضار أصل وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي) للمطابقة، وإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للمطابقة، وإحضار أصل عقد العمل كمعلمة بديلة أو معلمة محو أمية أو مراكز صيفية للمطابقة، وإحضار أصل مسير الرواتب أو تحويل الراتب للمطابقة، وإحضار أصل خطاب توجيهها كمعلمة بديلة على نظام الساعات أو معلمة محو أمية أو مراكز صيفية للمطابقة وذلك وفق التوزيع التالي: اليوم الإثنين المعلمات البديلات على نظام عقود بند الساعات وعددهن 66 معلمة، ويوم غد الثلاثاء، وبعد الأربعاء معلمات عقود محو الأمية وعددهن 75 معلمة، ويوم الخميس المقبل معلمات عقود المراكز الصيفية وعددهن 26 معلمة.ودعا المالكي المعلمات إلى ضرورة مراجعة قسم الإشراف التربوي (بنات) وذلك بمقر الشؤون التعليمية بنات رقم (1) بجوار الكلية الجامعية للبنات في الليث وفق المواعيد المحددة خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف ظهرا.