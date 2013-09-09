انطلاق البرنامج التدريبي لمنسقي «التوظيف»

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

دشن عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد بن محمد القاسم أمس، البرنامج التدريبي لمنسقي برامج التوظيف بمكاتب شؤون الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمملكة، على مهارات البحث عن وظيفة لخدمة خريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، الذين تدفع بهم المؤسسة في كل عام إلى سوق العمل في مختلف التخصصات المهنية والعلمية، والذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستضيفه كلية الطائف لمدة خمسة أيام. وبعد تدشين البرنامج انطلقت فعالياته بورقة عمل لوكيل الكلية التقنية لخدمات المتدربين المهندس جابر الشهراني. وكان عميد الكلية التقنية بالطائف المهندس حمد القاسم قد أشار إلى أن البرنامج يشارك فيه 35 منسقا لبرامج التوظيف بمكاتب شؤون الخريجين بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بالمملكة.ويأتي البرنامج الذي تنظمه الإدارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتستضيفه الكلية التقنية بمحافظة الطائف في إطار حرص المؤسسة على تقديم مخرجاتها لسوق العمل.