الشؤون الاجتماعية تتسلم نتائج التحقيق في وفــاة الطفلــة «نهى» خلال يومين

توفيت بعد وقوعها في مركز التأهيل.. العيسى لـ«عكاظ» :

أحمد السلمي (جدة)

تتسلم الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة تقريرا متكاملا من مركز التأهيل الشامل بجدة يتضمن أسباب وفاة الطفلة (نهى) ونتائج التحقيق خلال اليومين المقبلين تمهيدا لرفعها إلى وزير الشؤون الاجتماعية يوسف بن أحمد العثيمين، الذي طالب بتقرير مفصل عن نتائج التحقيق والتقارير الطبية المتعلقة بالوفاة من قبل الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عن وفاة الطفلة المعاقة اليتيمة من أبوين (نهى) التي توفيت في 28 رمضان الماضي في أحد المستشفيات الحكومية بعد سقوطها من السرير في مركز التأهيل الشامل بجدة.وأوضح لـ«عكـاظ» المتحدث الرسمي في الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد العيسى، أن تقرير مركز التأهيل الشامل سوف يتم استلامه في غضون يومين مدعوما بنتائج التحقيق والتقارير الطبية حول أسباب وفاة الطفلة نهى.وأكد أن مجريات التحقيق ما زالت مستمرة وأن الملف سوف يصل إلى مدير عام الشؤون الاجتماعية خلال اليومين المقبلين ومن ثم يتم رفعه لوزير الشؤون الاجتماعية لإقراره.ونفى أن تكون الطفلة التي يبلغ عمرها 11 عاما قد توفيت نتيجة إهمال أو أن يكون هناك تعتيم حول أسباب وفاتها، مشيرا إلى أن وفاتها كانت طبيعية بموجب تقارير طبية صادرة من المستشفى تثبت الحالة.وكان المتحدث قد أشار لـ«عكـاظ» في عددها الصادر السبت إلى تفاصيل حادثة وقوع الطفلة نهى عن السرير، مؤكدا أن الطفلة في يوم 26 من شهر رمضان الماضي نزلت من السرير الخاص بها بشكل طبيعي بمرافقة الممرضة ثم وقعت على الأرض بعد ذلك ونقلت مباشرة من قبل الممرضات إلى الغرفة حيث جلست 15 دقيقة فقط، ليتم نقلها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة فيه بعد يومين من دخولها له وتحديدا في يوم 28 من شهر رمضان.وقال العيسى إن الطفلة يتيمة الأبوين وتعاني من صرع وتخلف عقلي، مبينا أن مديرة مركز التأهيل الشامل كانت في إجازة رسمية وأن المساعدة كانت متواجدة بالمركز.