تدريب 35 تربوية على قياس مؤشرات الأداء

عبدالله الصقير (جدة)

أطلقت أمس الإدارة العامة للتربية والتعليم في جدة فعاليات البرنامج التدريبي «قياس مؤشرات الأداء» والذي يهدف إلى نشر ثقافة قياس الأداء بالمنهج العلمي من خلال استخدام مؤشرات الأداء ومقارنتها بالمعايير المستهدفة لتحديد وضع الإدارة الحالي أولا، ثم الوضع المأمول ثانيا بناء على النتائج الفعلية للأداء. واستهدف البرنامج 35 تربوية من إدارة تعليم جدة من مديرات الإدارات والمكاتب إلى جانب المشرفات التربويات منسقات المؤشرات في إدارتهن. من جهتها قامت أمس مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في جدة نور باقادر، ومديرة إدارة التدريب التربوي سعاد بخاري بزيارة استطلاعية للبرنامج المقام في مدارس البيت السعيد للتعرف على مرئيات المتدربات، حيث أشادت باقادر بروح المبادرة والمشاركة، مؤكدة ضرورة الحرص على الاستفادة من الدورة خاصة وأن المؤشرات أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الراهن، كما رصدت بخاري مرئيات ومقترحات المتدربات وذلك لتحقيق الاحتياجات التدريبية لهن.