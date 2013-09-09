أمن سوهاج يستعيد عربة دواجن بعد تبادل إطلاق نار مع مسلحين

تبلغ اللواء ايهاب صابر مدير امن سوهاج من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الزراعي السريع الشرقي أخميم بسوهاج من بعض أهالي قرية الكولا بقيام مجهولين بالاستيلاء علي سيارة نقل محملة بكمية من الدواجن تحت تهديد السلاح وهروبهم عقب ذلك .

بالفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعو محمد عبد العاطي عبد الحميد سن 31 سائق – ويقيم بناحية الخيام ، دائرة مركز دار السلام السيارة رقم 50917 نقل سوهاج محملة بكمية من الدواجن وبصحبته المدعو محمد زكي علي سرور سن 28 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي – ويقيم بناحية أولاد خلف مالك الحمولة ” متجهه لمدينة دار السلام وبالقرب من قرية أولاد الشيخ فوجئ بقيام عدد ” 4 ” أشخاص يستقلون ثلاث دراجات بخارية بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزة البعض منهم وأجبروه علي التوقف والاستيلاء علي السيارة بحمولتها ولاذوا بالفرار علي الطريق باتجاه مركز أخميم .

و تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق المشار إليه بمدخل قرية الكولا بمساعدة الأهالي من رصد السيارة وما أن شاهد الجناة القوات والأهالي حتي قاموا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ما حدا بالقوات إلي مبادلتهم إطلاق الأعيرة ومطاردتهم بالشوارع الفرعية للقرية مما اجبرهم علي ترك السيارة وحمولتها والدراجات البخارية التي كانت بحوزتهم ولاذوا بالهرب بالزراعات المجاورة للطريق ، تم التحفظ علي المضبوطات .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد ، وضبط المتهمين والسلاح المستخدم .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2878 إداري مركز شرطة أخميم لسنة 2013 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .