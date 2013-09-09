شفيق: فض الاعتصامات واجب حتى لو سالت الدماء للحفاظ على هيبة الدولة

كتب : محمد عاشور الإثنين 09-09-2013 01:58

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن تنازل عن قضية حرق مقره الانتخابي ليس حبا في علاء عبدالفتاح، ولكنها مراعاة لطيش الشباب، مشيرا إلى أن الإخوان هم من فتحوا هذا الملف نكاية فيه، بعد اختلافه معهم.

وأشار شفيق، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، إلى أنه سافر إلى روسيا في زيارة خاصة، لافتا إلى أنه لديه علاقات عسكرية بالقادة الروس منذ عمله بالقوات المسلحة.

وأكد أنه كان لابد من فض اعتصامي رابعة العدولة والنهضة، لأنهما كانا اعتصامين مسلحين ويريدان هدم الدولة "حتى ولو سالت الدماء".

وأضاف أن وفاة عدد كبير من الإخوان أثناء أحداث الحرس الجمهوري، كان بسبب تطاولهم على المنشأة العسكرية، وهذا ما جنت أيديهم، وكان لابد من فرض هيبة الدولة، وتابع "على الدولة أن تحاسب القرضاوي، وتترصده بعد ما قاله في حقها، طالما يحمل الجنسية المصرية".

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