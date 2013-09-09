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شفيق: لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تكون 150 عضوا لتمثل جميع فئات الشعب

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شفيق: لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تكون 150 عضوا لتمثل جميع فئات الشعب شفيق: لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تكون 150 عضوا لتمثل جميع فئات الشعب

كتب : محمد عاشور منذ 57 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

انتقد الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرا إلى أنه كان يتمنى ألا يكون عدد أعضاء اللجنة خمسين فقط، وأن يكونوا 100 أو 150، حتى يتم تمثيل جميع فئات الشعب المصري.

وقال شفيق، في لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أنه لا عتاب على الرئيس عدلي منصور، الذي يحترمه الجميع ويتصف بالهدوء والرصانة، ولكن العتاب على مستشاريه الذين هم مطبخ إعداد وتشكيل هذه اللجنة.

وأشار شفيق إلى أنه من غير المعقول ألا يتم دعوة المستشار إبراهيم درويش القامة القانونية التي تشارك في كتابة دساتير العالم، ولا المستشار شوقي السيد، وأن يوضع الكاتب الكبير وحيد حامد ضمن الأعضاء الاحتياطيين، وألا يمثل فنانين كبار مثل عادل إمام ويحيى الفخراني.

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