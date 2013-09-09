شفيق: الإخوان عينوا "المعداوي" وزيرا للطيران لأنه كان زميل "الشاطر" في المدرسة

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن الإخوان المسلمين نجحوا في "أخونة" وزارة الطيران المدني، لافتا إلى أنه سبق وطرد أحد العاملين بشركة مصر للطيران، وعين الإخوان هذا الشخص رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة، وأصبح مسؤولا عن جميع المطارات في مصر.

وأضاف شفيق، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أن الوزير وائل المعداوي كان جيدا، ولكنه جاء للوزارة لأنه كان زميل خيرت الشاطر في المدرسة.

وقال الفريق أحمد شفيق، إن النظام الفردي في الانتخابات هو الأنسب في التوقيت الحالي، ولكن يجب أن تسيطر الدولة على استخدام المال السياسي في الانتخابات، لأن نظام القائمة "ضحك على الدقون"، ويتيح عودة الإخوان، معربا عن تخوفه من عودتهم إذا تمت الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية.

وتابع "أنا معتز بالسلفيين، وكان قراري إذا فزت في الانتخابات أن أعين 3 وزراء من السلفيين، ونائب سلفي".

الأخبار المتعلقة:

شفيق: لجنة تعديل الدستور كان يجب أن تكون 150 عضوا لتمثل جميع فئات الشعب

شفيق: فض الاعتصامات واجب حتى لو سالت الدماء للحفاظ على هيبة الدولة

شفيق: لو طلب مني الشعب الترشح للرئاسة سأفعل.. والسيسي له الأولوية

شفيق: البرادعي ليس مصريا.. ويستحق درجة أقل من الصفر بعد موقفه

شفيق: قدمت استقالتي من القوات الجوية لأن أمن الدولة حقق مع والدي لاعتياده الصلاة في أحد المساجد

شفيق: لم أظهر عقب 30 يونيو حتى لا يقال أنني كنت أقود الثورة من الخارج

شفيق: سأقاضي مرسي بسبب اتهاماته الكاذبة ضدي.. ولم أعد لأنه "جبان" وكان سيضعني في السجن

شفيق: لم أتصل بـ"مبارك" وربما أتصل به.. وأنا من النظام السابق وليس من "بقاياه"

شفيق: أفرجت عن الشاطر ومالك ثم اكتشفت أنهما ليسا أسوياء.. والإرهاب سيستمر 8 أشهر

شفيق: نصحت طنطاوي بأن مخطط الإخوان هو تقسيم مصر.. وطلبت منه الاستمرار سنة أخرى

شفيق: شخصية سياسية بارزة تلعب دور "جورباتشوف" لتقسيم مصر

شفيق: الإمارات استجابت لوساطتي وأرسلت أسلحة إلى الشرطة المصرية لمواجهة الإرهاب

شفيق: رئيس "الأمن الوطني" السابق سجل مكالمتي مع وزير الداخلية قبل 30 يونيو وأرسلها إلى مرسي

شفيق: سمعت بنفسي مكاملة لـ"الشاطر" يطلب من المرشد أن يكون نائب مرسي من "الإخوان"