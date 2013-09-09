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شفيق: الإخوان عينوا "المعداوي" وزيرا للطيران لأنه كان زميل "الشاطر" في المدرسة

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شفيق: الإخوان عينوا "المعداوي" وزيرا للطيران لأنه كان زميل "الشاطر" في المدرسة شفيق: الإخوان عينوا "المعداوي" وزيرا للطيران لأنه كان زميل "الشاطر" في المدرسة

كتب : محمد عاشور منذ 32 دقيقة

الفريق أحمد شفيق

قال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، إن الإخوان المسلمين نجحوا في "أخونة" وزارة الطيران المدني، لافتا إلى أنه سبق وطرد أحد العاملين بشركة للطيران، وعين الإخوان هذا الشخص رئيسا للشركة القابضة للمطارات والملاحة، وأصبح مسؤولا عن جميع المطارات في مصر.

وأضاف شفيق، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، أن الوزير وائل المعداوي كان جيدا، ولكنه جاء للوزارة لأنه كان زميل خيرت الشاطر في المدرسة.

وقال الفريق أحمد شفيق، إن النظام الفردي في الانتخابات هو الأنسب في التوقيت الحالي، ولكن يجب أن تسيطر الدولة على استخدام المال السياسي في الانتخابات، لأن نظام القائمة "ضحك على الدقون"، ويتيح عودة الإخوان، معربا عن تخوفه من عودتهم إذا تمت الانتخابات النيابية قبل الانتخابات الرئاسية.

وتابع "أنا معتز بالسلفيين، وكان قراري إذا فزت في الانتخابات أن أعين 3 وزراء من السلفيين، ونائب سلفي".

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