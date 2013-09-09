جامعة المنصورة تختار أفضل موقع لانشاء مطار بالمحافظة

عقد الدكتورمحمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة الاجتماع الثاني للدراسات المبدئية لإنشاء مطار الدقهلية المدني الدولي وذلك بحضور عمداء كلية الهندسة وكلية السياحة والفنادق وعدد من أساتذة الهندسة المدنية وخبراء التخطيط ودراسات الجدوى .

وخلال الاجتماع تناولت المناقشات تحديد الموقع الأفضل لإنشاء المطار، واستقر الرأي على إعداد تقارير عن أفضل المواقع وتقديمها في الاجتماع المقبل .

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تتم بشكل مستمر وذلك لسرعة الانتهاء من الدراسات المبدئية لإنشاء المطار وتقديمها للمهندس عمر الشوادفي محافظ الدقهلية، تمهيدا لعرضه على الجهات المختصة بالموافقات اللازمة لإنشاء هذا المشروع .