طلاب الثانوية في شرماء يمتنعون عن مدرسة الخريبة

مدير التخطيط: أعدادكم لا تكفي ..الآباء يتساءلون: أين الوعود

محمد المويلحي (ضباء)

امتنع عدد من طلاب الثانوية بمركز شرما القريب من محافظة ضباء عن الذهاب إلى مدرستهم في مركز الخريبة (7 كيلومترات تقريبا من شرما) بسبب ما أسموه عدم تنفيذ إدارة التعليم وعودها التي أطلقتها منذ ما يقارب 3 سنوات بإنشاء مدرسة ثانوية في شرما. وسرد لـ«عكاظ» المواطن حسين بن محمد الحويطي واقع المعاناة وقال إن طلاب شرما يذهبون إلى مدرسة الخريبة بوسائل نقل متعددة ومنها ناقلات المياه وبعضهم ينتظرون على جانبي الطريق الدولي في انتظار سيارة عابرة على الرغم من أن وزارة التربية والتعليم بادرت في فترة سابقة بتأمين حافلة لنقل الطلاب لكن عفا عليها الزمن وأصبحت كثيرة الأعطال وهو الأمر الذي دعا الآباء إلى طلب الاستغناء عنها.مخاطر الطريقويطالب الحويطي الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم بإنشاء مدرسة ثانوية في شرما تقي الطلاب وأسرهم من المعاناة ومخاطر الطريق موضحا أن عدد طلاب المركز يتجاوز 90 طالبا، وتم توضيح المعاناة للجهات المختصة التي أصدرت توجيهات سابقة بإنشاء ثانوية في شرما وبعد اكتمال البناء تم تغيير اللوحة إلى مسمى مدرسة ابتدائية رغم أن المبنى جاهز منذ عامين وتم نقل طلاب المدرسة القديمة ليكون المبنى الجديد مقرا للابتدائي والمتوسط.سيرا على الأقدامالمواطنان سليم سليمان الحويطي وإبراهيم مطلق الزمهري وآخرون من سكان شرماء يؤكدون واقع المعاناة التي يعانيها الطلاب حيث تبدأ بقطع مسافة 7 كلم سيرا على الأقدام لعدم وجود حافلات، موضحين أن من يملك مركبة يتنقل عبرها ومن لا يملك يفضل البقاء في منزله.وعلق ولي أمر طالب بالقول إن بعض العمالة يتركون أعمالهم الموكلة لهم في الصباح منتهزين هذا الواقع واحتياج المواطنين في افتتاح ثانوية لطلابهم في المدرسة لإرغام بعض المواطنين بمقابل مادي كبير يصل إلى 1500 ريال شهريا مقابل نقلهم إلى مدرستهم وغالب الأهالي ليس في مقدورهم تحمل هذا المبلغ الكبير.أعدادكم لا تكفي«عكاظ» وضعت معاناة أهالي شرماء ومطالبهم بإنشاء مدرسة ثانوية على طاولة إدارة التعليم، فقال مدير إدارة الإعلام التريوي في تعليم منطقة تبوك سعد عايض الحارثي إنه طبقا لإفادة مدير التخطيط المدرسي في تعليم تبوك فهد المعيقلي فإن الشروط لا تنطبق على فتح المدرسة في شرماء لعدم توفر العدد الذي يؤهل لذلك، إلى جانب وجود ثانوية تبعد عن قريتهم بـ7 كيلومترات تستوعب كل الطلاب.