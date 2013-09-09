أمير تبوك يشدد على أهمية التعريف بالتعليم التقني والمهني

علي بدير (تبوك)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني (حفظهم الله) تؤكد على تنوع التعليم والتركيز على التعليم التقني والمهني التطبيقي الذي يوفر فرص العمل المتعددة والدخل المناسب وله مستقبل كبير في سوق العمل. جاء ذلك خلال لقاء سموه برئيس مكتب الدعم وضبط جودة التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك علي بن سالم العامر حيث قدم لسموه تقريرا مفصلا عن أعمال ومشروعات المؤسسة العام للتعليم التقني والمهني بالمنطقة. وقال سموه إن الجميع يدرك أهمية هذا النوع من التعليم لما يوفره من فرص عمل ودخل جيد، مشيرا إلى ضرورة التعريف بما سيتوفر من تعليم تقني ومهني ممثلا بالكليات التقنية والمعاهد المهنية بالمحافظات ليساهم في التحاق أبناء وبنات هذه المحافظات ويوفر لهم فرص التعليم، وطالب سموه بالتعريف بهذه الفرص من خلال وسائل الإعلام المختلفة.