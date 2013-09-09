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حافظوا على المرافق العامة

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حافظوا على المرافق العامة حافظوا على المرافق العامة

 محمدالفرشوطي (تبوك)

عبر مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز العنزي للمنظمين والمشاركين عن شكره لزملائه لجهودهم في إتمام برنامج الطلاب المستجدين وما أبرزه البرنامج من أنشطة مختلفة ومشاركات متنوعة، متوقعا أن يشكل البرنامج بداية مناسبة في الجامعة وأن يفتح للطلاب الآفاق للمشاركة في الأنشطة المختلفة. ورحب العنزي بالطلاب الجدد، مقدما لهم عددا من النصائح بدأ فيها بتقوى الله ثم حب الوطن، مؤكدا أنه لا يقف عند شعارات إنما يكون بالمحافظة على الأنفس من الأفكار الهدامة والاهتمام بمرافق الجامعة والتركيز في المواد الجامعية والمشاركة في الأنشطة التي تقيمها الجامعة. وعن مدى استمرارية البرنامج الذي أعد وقدم في بداية العام الدراسي خلال السنوات المقبلة، أكد العنزي أنه سيستمر وسيطور، مشيرا إلى أنها كبداية رائعة ولكن سيكون برنامج ثابت في بداية كل عام دراسي. جاء ذلك خلال حفل جامعة تبوك للطلاب المستجدين لهذا العام الجامعي الجديد والذي نظمته عمادة شؤون الطلاب بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

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