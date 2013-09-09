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تشكيل مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز برئاسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

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تشكيل مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز برئاسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله تشكيل مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز برئاسة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله

    أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأعمال الإنسانية قراراً بتشكيل مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وعضوية عدد من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس إدارة المكتبة، وبهذه المناسبة رفع المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن معمر عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لدعمه السخي ورعايته للمكتبة لأداء رسالتها في نشر الثقافة والمعرفة وخدمة المجتمع.

وعبر بن معمر عن خالص التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز لهذه الثقة الغالية لمواصلة جهوده الطيبة في دعم مسيرة المكتبة لتصبح مركزاً للإشعاع الثقافي في حاضرة الوطن وصرحاً لخدمة الباحثين وطلاب العلم من خلال ما تقدمه من مشاريع علمية وثقافية لكافة فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال، مؤكداً أن تولي سموه قيادة مجلس ادارة المكتبة يجسد حرص المليك على هذا الصرح الثقافي لأداء رسالته النبيلة وإكمال مسيرتها المباركة التي تجاوزت أكثر من ربع قرن ومواصلة مسيرة الإنجازات الكبيرة التي جعلت منها مقصداً لكل الباحثين.

وأعرب بن معمر عن تهنئته لأصحاب المعالي والسعادة والذين تم اختيارهم إنفاذاً للقرار السامي لعضوية مجلس إدارة المكتبة، معرباً عن ثقته وتفاؤله بأن يكون ذلك نقطة انطلاق جديدة للمكتبة نحو آفاق أرحب في تطوير خدماتها ومواصلة مشاريعها الثقافية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

الجدير بالذكر ان تشكيل مجلس إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الجديد يضم ما يلي:

1. صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (رئيساً).

2. إبراهيم بن عبدالعزيز العيسى (عضواً).

3. فيصل بن عبدالرحمن بن معمر "المشرف العام على المكتبة" (عضواً).

4. الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر (عضواً).

5. الدكتور سليمان بن عبدالله ابا الخيل (عضواً).

6. الدكتور عبدالرحمن بن حمد السعيد (عضواً).

7. الشيخ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان (عضواً).

8. الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري (عضواً).

9. الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد "نائب المشرف العام على المكتبة" (عضواً).

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