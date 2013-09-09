الزفين: المركز الأول هدفنا وغايتنا إسعاد الجمهور

أكد اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن إحراز الإمارات المركز الأول عربيا في مؤشرات السعادة والرضا لم يأتِ من فراغ، ولكنها نتيجة جهود سنوات طويلة كان فيها تحقيق السعادة والرفاهية للمواطن الإماراتي هو أولى أولويات القيادة الإماراتية رئيسا وحكومة.

وأضاف الزفين أننا تعودنا على المركز الاول وغايتنا تتمركز في اسعاد الجمهور وأن إنجازات الدولة تنطلق نحو المستقبل برقي وأمان، وهذا التميز والصدى العالمي لم يأتيا من فراغ، بل استمدت الدولة قوتها وصلابتها من خلال فكر وإيمان المسؤولين المطلق بالتطوير والتحديث لجميع مرافق البنية التحتية، التي تعكس بشكل واضح رؤيتهم المستقبلية.

ودعمهم الدائم لمسيرة التنمية والاستقرار، وتؤكد أن ما تشهده الإمارات من تطور في المجالات الاقتصادية والسياحية والأمنية والثقافية من صلب استراتيجية قادتها الساعين للريادة والعالمية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، ووضعت على رأس أولوياتها، توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين.

ولفت اللواء الزفين الى ان إحساس المواطن بطرق آمنة، وأن المساعدة ستقدم له في اسرع وقت يعطيه شعورا بالأمان والسعادة، واللذان يعتبران عنصرين فعالين في الانتاجية وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وهو الأمر الذي نلمسه بشكل يومي في وطننا الإمارات.

حماية الناس وممتلكاتهم

ومن جانبه قال اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، ان سعي شرطة دبي بقيادة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ونائبه اللواء خميس مطر المزينة الى تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان بمساعدة كافة العاملين في شرطة دبي جعلنا نواصل العمل ليل نهار لحماية الناس وممتلكاتهم.

واضاف اللواء المنصوري ان تحقيق أعلى مستويات السعادة بين الشعوب ليس بالأمر الهين، خاصة في ظل صراعات العالم والدول، ولكن الامارات دائما ما تحقق الارقام الصعبة، وإن هدف حكامها وشيوخها يكمن في العمل على خدمة وإسعاد المواطنين بل كافة من يقيم على هذه الارض الطيبة.

وأكد ان المواطن الاماراتي ينعم بوطن مستقر وعيشة رغدة وعدالة اجتماعية وفرتها الدولة لأبنائها.