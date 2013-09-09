«كهرباء دبي» تنظم ورشة عن التخطيط في الحياة المهنية

اختتمت في هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل عن «التخطيط وأهميته في الحياة المهنية والشخصية» وذلك بحضور المنتسبين لبرنامج التدريب الصيفي، الذي تنظمه الهيئة لطلبة المدارس والجامعات خلال العطلة الصيفية.

وكانت الهيئة قد استقبلت 77 طالباً ضمن برنامج التدريب الصيفي لعام 2013، كما قامت الهيئة بتوفير فرص التدريب الصيفي لطلبة الجامعات الذين يندرجون تحت برامجها للمنح الدراسية. كما يتم تدريب 80 طالبا في تخصص الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في مختلف قطاعات الهيئة كل حسب تخصصه.

تعزيز القدرات

وهدفت الورشة التي عُقِدت في المقر الرئيسي للهيئة في شرق زعبيل الى صقل وتعزيز قدرات ومهارات المتدربين في مجال التخطيط كونه عاملا أساسيا في مواجهة تحديات العمل، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لاستقطاب ورعاية الكفاءات من الطلاب المواطنين وتزويدهم بالمعارف العلمية والعملية وتحقيق الأهداف المنشودة والنجاح على الصعيدين الشخصي والمهني.

وألقى المحاضرة المدرب طه الحمري متخصص المسؤولية المجتمعية المؤسسية بالهيئة، حيث اشتملت على تدريب ميداني في قطاعات الهيئة المختلفة وتعلم المهارات الإدارية الأساسية مثل العمل ضمن الفريق، ومهارات القيادة، والإبداع، وإدارة الوقت، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على صقل شخصية الطلبة وتهيئتهم لخوض غمار الحياة العملية في المستقبل بكل ثقة.

والجدير بالذكر أن التدريب الصيفي لطلبة المنح الدراسية الذي تقدمه الهيئة يندرج ضمن المتطلبات العملية اللازمة للمنحة وذلك لضمان اكتساب الطالب المهارات العملية اللازمة وإلمامه بمختلف جوانب وطبيعة عمل الهيئة ما يساهم إيجابياً في مسيرة الطالب الدراسية والمهنية.

أما بالنسبة لبقية طلبة التدريب الصيفي فإن البرنامج التدريبي يركز على محاور عمل مختلفة متعلقة بمجال دراسة الطالب وتعلم مهارات التعامل مع المتعاملين في إدارة الوقت وأساسيات إدارة المشاريع، وتقوم الادارات بالهيئة بتوفير مختلف الوسائل التعليمية لتنمية مهارات الطلبة بما يضمن اكسابهم للمعرفة والمهارات المطلوبة.

ويعتبر التدريب الميداني برنامج ووسيلة فعالة توفرها الهيئة على مدار العام لطلبة الجامعات والكليات سواء ضمن منحة الهيئة أو خارجها لتحقيق الدعم التدريبي اللازم للطالب أثناء دراسته وذلك عن طريق انخراطه في مجال عمل الهيئة وبالأخص الادارة المعنية بالتخصص الدراسي للطالب وتزويده بالمعلومات اللازمة للدراسة.